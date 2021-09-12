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Нурмагомедов – о бое против Порье: «Приходит время и затыкаешь их, в прямом смысле этого слова»
Россиянин вспомнил поединок с американцем
12 сентября 22:25
Хабиб Нурмагомедов / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил поединок против американца Дастина Порье (28-6).
«А потом приходит время и затыкаешь их, в прямом смысле этого слова».
Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом в третьем раунде одержал победу над Дастином Порье на UFC 242.
Дастин Порье поделился воспоминаниями от боя с Хабибом Нурмагомедовым.