Исмаилов после реванша с Минеевым: «Я его не уважаю как человека. Но он крутой спортсмен»
Нурмагомедов обратился к Исмаилову: «Всегда переживаю за тебя по-особенному»
Магомед проиграл реванш Минееву
17 октября 16:58
Фото: Instagram Нурмагомедова
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился Магомеду Исмаилову (17-3-1), который накануне проиграл в реванше Владимиру Минееву (16-1-1):
«Будьте оптимистами и всегда верьте, что будущее лучше, чем настоящее. За Магомеда Исмаилова я всегда переживаю по-особенному, не знаю, почему мы никогда даже не тренировались вместе. Болел за тебя сильно, брат, и переживал. Пусть Всевышний поможет тебе, поправляйся и не болей».
Напомним, Минеев готов провести третий бой с Исмаиловым.
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