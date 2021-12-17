Хабиб Нурмагомедов стал футбольным агентом
Нурмагомедов рассказал, почему не подписывает в свой промоушен женщин
Руководитель Eagle FC отрицает, что причина в религии
17:26
Хабиб Нурмагомедов / фото - Getty Images
Непобежденный российский боец ММА, а сейчас основатель и руководитель промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции рассказал, почему не спешит подписывать женщин в свою организацию.
«Мы можем видеть, что Джулианна Пенья сделала с Амандой Нуньес. Но Джулианне Пенья далеко до величия, она просто победила Нуньес в этот день. Мы видим не так много хороших женщин-бойцов в мире. Есть только 5 или 6, не больше. Так что мы подождем и посмотрим».
Напомним, ранее Хабиб предложил Порье перейти в свой промоушен.
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