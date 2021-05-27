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Нурмагомедов строит спортивный зал в Абу-Даби и снимает документальный фильм
Хабиб поделился деталями из жизни
14:44
Хабиб Нурмагомедов / фото - скриншот
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) опубликовал новый пост в своем Instagram. Боец поделился деталями из жизни после завершения карьеры. Россиянин занялся бизнесом и готовит документальную киноленту.
«Движение насчет постройки зала в Абу-Даби идет очень хорошо и продуктивно, к концу года будет бомба.
Также наше направления в сторону документального фильма идет семимильными шагами».
Ранее Рамзан Кадыров резко высказался об экс-чемпионе.
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