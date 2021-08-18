Макгрегор хочет войти в историю UFC, став первым чемпионом в трех весовых категориях
Нурмагомедов: «Топ-соперники показали, чего стоит Макгрегор»
Дагестанец считает, что с сильными оппонентами ирландец выглядит как испуганная курица
16:54
Фото: Gettyimages
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз поделился мнением о бойцовском уровне ирландца Конора Макгрегора (22-6):
«Посмотрите на Конора. Он же дрался с Серроне. Выглядел как лев. Вышел драться с нормальными и выглядел как испуганная курица.
Топ-соперники показывают, чего ты стоишь. Бой с Серроне не покажет уровень».
Напомним, Макгрегор хочет стать чемпионом UFC в трех весовых категориях.
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