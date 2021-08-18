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Нурмагомедов: «Топ-соперники показали, чего стоит Макгрегор»

Дагестанец считает, что с сильными оппонентами ирландец выглядит как испуганная курица
MMA
16:54
Нурмагомедов: «Топ-соперники показали, чего стоит Макгрегор»
Фото: Gettyimages

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз поделился мнением о бойцовском уровне ирландца Конора Макгрегора (22-6):

«Посмотрите на Конора. Он же дрался с Серроне. Выглядел как лев. Вышел драться с нормальными и выглядел как испуганная курица.

Топ-соперники показывают, чего ты стоишь. Бой с Серроне не покажет уровень».


Напомним, Макгрегор хочет стать чемпионом UFC в трех весовых категориях.

Источник: championat.com Сергей Остапенко
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Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор

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