Умар Нурмагомедов обратился к Стерлингу по поводу реванша с Яном
Нурмагомедов: «Уайт, скажи мне место»
Хабиб передумал завершать карьеру?
09:32
Хабиб Нурмгомедов / фото - Eurosport
Чемпион легкого дивизиона UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) опубликовал новый пост в своем Instagram. Россиянин встретился с генеральным директором UFC Лоренцо Фертитта и, видимо, изменил свое решение о завершении карьеры.
«Лоренцо, был рад увидеться. Уайт, скажи мне место»
Недавно Хабиб поделился впечатлениями от пребывания на спортивной пенсии.