Нурмагомедов уклончиво ответил на вопрос о том, что будет, если он встретится с Макгрегором
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов очень развернуто и не конкретно ответил на вопрос что будет, если он встретит своего экс-соперника Конора Макгрегора:
«В этом мире слишком много ненависти, не хочу нагружать людей отрицательной энергией. Если что-то случится – значит, случится.
Я не люблю говорить что-то вроде «если я увижу того парня, то сделаю то и это». Тот, кто говорит так, никогда ничего не сделает.
Мы не знаем, какая будет ситуация. Возможно, мы останется сами по себе. Возможно, на нас будут смотреть объективы камер, охрана. Мы не знаем наверняка.
Слава и деньги показывают то, кем ты являешься. Мы часто слышим, что слава и деньги меняют людей. Но это не так, просто эти вещи показывают то, кем ты являешься.
Что сделал Конор? Он ударил старика (Хабиб вспомнил инцидент в баре). Можно посмотреть на его действия и понять все. Как сказал Дастин, он мешок с дерьмом.
Я видел, что в Twitter многие поддерживают его. Но как его можно поддерживать? Ладно, если он хочет продвигать бои, пусть продвигает. Но нельзя задевать родителей, семью, жену. Я поддерживаю кое-какой треш-ток. Но нельзя трогать семью, родителей, жену, религию».
Нурмагомедов и Макгрегор провели бой осенью 2018-го года. Раскручивая эту встречу Конор всячески оскорблял Хабиба, его семью и прочее. По итогу дагестанец задушил ирландца в четвертом раунде. При этом в ходе поединка Макгрегор объяснил Нурмагомедову свое поведение одной емкой фразой: «Это просто бизнес».
Накануе Нурмагомедов предположил, что после перелома ноги Макгрегор больше никогда не вернется на вершину UFC – ранее «Ноториус» был первым чемпионом организации сразу в двух весовых категория одновременно, а также лидером Р4Р.