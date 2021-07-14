Нурмагомедов уклончиво ответил на вопрос о том, что будет, если он встретится с Макгрегором

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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов очень развернуто и не конкретно ответил на вопрос что будет, если он встретит своего экс-соперника Конора Макгрегора:

Я не люблю говорить что-то вроде «если я увижу того парня, то сделаю то и это». Тот, кто говорит так, никогда ничего не сделает.

Мы не знаем, какая будет ситуация. Возможно, мы останется сами по себе. Возможно, на нас будут смотреть объективы камер, охрана. Мы не знаем наверняка.

Слава и деньги показывают то, кем ты являешься. Мы часто слышим, что слава и деньги меняют людей. Но это не так, просто эти вещи показывают то, кем ты являешься.

Что сделал Конор? Он ударил старика (Хабиб вспомнил инцидент в баре). Можно посмотреть на его действия и понять все. Как сказал Дастин, он мешок с дерьмом.

Я видел, что в Twitter многие поддерживают его. Но как его можно поддерживать? Ладно, если он хочет продвигать бои, пусть продвигает. Но нельзя задевать родителей, семью, жену. Я поддерживаю кое-какой треш-ток. Но нельзя трогать семью, родителей, жену, религию».