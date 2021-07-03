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Нурмагомедов выложил пост, посвященный годовщине смерти отца: «Всех нас положат в могилу, где мы будем одни»
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10:40
Хабиб Нурмагомедов / фото - Getty Images
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал пост, посвященный его отцу Абдулманапу Нурмагомедову, которого не стало ровно год назад.
«Сегодня уже год, как Отца нет с нами. Это событие увеличило мое убеждение в том, что в этом мире нам ничего не принадлежит: ни наши дети, ни наши родители, ни наше имущество. Все, что мы имеем - все временно.
Все принадлежит одному Аллаху, и к Нему будет наше возвращение, привязывайте свои сердца к Аллаху, оставайтесь больше наедине с Ним, ведь придет время, и всех нас положат в могилу, где мы будем одни, где не будут наши друзья, родственники, имущество и наши связи, только наши дела и отчет».
Хабиб назвал имена самых интеллектуальных бойцов ММА.