Нурмагомедов выложил пост, посвященный годовщине смерти отца: «Всех нас положат в могилу, где мы будем одни»

Хабиб Нурмагомедов / фото - Getty Images

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал пост, посвященный его отцу Абдулманапу Нурмагомедову, которого не стало ровно год назад.

Все принадлежит одному Аллаху, и к Нему будет наше возвращение, привязывайте свои сердца к Аллаху, оставайтесь больше наедине с Ним, ведь придет время, и всех нас положат в могилу, где мы будем одни, где не будут наши друзья, родственники, имущество и наши связи, только наши дела и отчет».