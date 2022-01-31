Стерлинг: «Петр Ян выбросил это колено специально»
О'Мэлли готов провести поединок с Яном
Восходящая звезда UFC уверен в своей победе над россиянином
13:46
Шон О'Мэлли / Фото - scmpРейтинговый боец легчайшего дивизиона UFC Шон О'Мэлли (15-1) уверенно заявил, что намерен выйти в октагон против временного чемпиона своей весовой категории Петра Яна (16-2).
Цитирует американца sportskeeda.com.
«Есть ли у меня бой мечты? Как бы не особо. Если просто назвать одного человека, то это, пожалуй, Петр Ян, российский чувак. Он гребаный гангстер. В моих глазах он сейчас один из лучших бойцов pound-for-pound в мире. Я думаю, что это был бы офигенный поединок. Я не смотрю на Петра Яна, думая, что не могу его побить. Я бы не говорил, что хочу драться с ним, если бы не считал, что способен его победить. Я мог бы подраться с Петром. Я мог бы прямо сейчас победить любого в легчайшем дивизионе. Я верю, что мои навыки находятся на высоком уровне. Я способен выступать на высочайшем уровне».
Напомним, Ян в следующем поединке проведет реванш с чемпионом легчайшего дивизиона Алджамейном Стерлингом. Ивент состоится 9 апреля на турнире UFC 273.
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