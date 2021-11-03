Ковингтон: «Я собираюсь уложить спать Усмана прямо в Madison Square Garden»
О’Мэлли: «Хочу, чтобы Ковингтон стал чемпионом»
Шону интересно, что Колби скажет после победы
13:59
Колби Ковингтон / Фото: UFC
Американский боец UFC Шон О’Мэлли (14-1) высказался bjpenn.com
о главном событии турнира UFC 268 – бое чемпиона полусреднего веса Камару Усмана и Колби Ковингтона.
«Камару против Колби. Я не знаю, как победить Камару. Но я хочу, чтобы Колби стал чемпионом. Мне интересно, что он скажет, если завоюет титул».
Напомним, Усман и Ковингтон проведут поединок 7 ноября.
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