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О времена! О нравы! В России боец MMA разбил голову мужчине на самокате

Пострадавший не захотел уступать дорогу агрессивному спортсмену

MMA
07:59
О времена! О нравы! В России боец MMA разбил голову мужчине на самокате
Фото: YouTub

28 мая в Москве российский боец MMA Гарун Дибиров проломил голову 25-летнему парню из-за того, что тот, передвигаясь на самокате, не уступил ему дорогу.

Пострадавший после инцидента попал в реанимацию, а спортсмена задержали.


Напомним, ранее бывший чемпион Bellator избил девушку, а затем пырнул ее ножом в живот.

Карен Агабекян
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Теги

драка

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