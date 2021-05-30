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О времена! О нравы! В России боец MMA разбил голову мужчине на самокате
Пострадавший не захотел уступать дорогу агрессивному спортсмену
07:59
Фото: YouTub
28 мая в Москве российский боец MMA Гарун Дибиров
проломил голову 25-летнему парню из-за того, что тот, передвигаясь на самокате, не уступил ему дорогу.
Пострадавший после инцидента попал в реанимацию, а спортсмена задержали.
Напомним, ранее бывший чемпион Bellator избил девушку, а затем пырнул ее ножом в живот.