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Обнародован файткард турнира Bellator 275. Мусаси проведет очередную защиту титула
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07:58
Мусаси и Вандерфорд / Фото - middleeasy25 февраля в Дублине (Ирландия) состоится турнир Belator 275.
Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона в среднем дивизиона между его действующим обладателем голландцем Гегардом Мусаси (48-7-2) и претендентом, американцем Остином Вандерфордом (11-0).
Представляем вашему вниманию список всех пар турнира:
Основной кард:
Гегард Мусаси – Остин Вандерфорд
Питер Куилли – Кейн Муса
Синеад Кавана – Лиа Маккурт
Брайан Мур – Джорнел Луго
Предварительный кард:
Бретт Джонс – Хуршед Кахоров
Хасан Магомедшарипов – Хосе Санчес
Чарли Лири – Дэйви Гэллон
Киаран Кларк – Абубакар Тункара
Мариан Димитров – ТВА
Стефано Патерно – Лука Поклит
Джуниор Морган – Дарра Келли
Скотт Педерсен – Нэйтан Келли
Ли Хаммонд – Джейми Хей
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