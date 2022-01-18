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Обнародован файткард турнира UFC 270: Нганну – Гане

В со-главном бою ивента пройдет титульный реванш между Морено и Фигейреду
MMA
08:17
Обнародован файткард турнира UFC 270: Нганну – Гане
Нганну и Гане / Фото - mmamania
22 января на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США) состоится турнир UFC 270, в рамках которого пройдет два титульных поединка.

В главном бою вечера действующий чемпион тяжелого дивизиона Фрэнсис Нганну (16-3) проведет дебютную защиту пояса против обладателя временного титула Сирила Гане (10-0).

В со-главном событии ивента состоится очередной реванш в рамках наилегчайшего дивизиона между чемпионом Брэндоном Морено (19-5-2) и экс-обладателем пояса Дейвисоном Фигейреду (20-2-1).
Файткард турнира UFC 270:

Основной кард:

Фрэнсис Нганну – Сирил Гане

Брэндон Морено – Дейвисон Фигейреду

Мичел Перейра - Андре Фиальо

Саид Нурмагомедов – Коди Стеманн

Прелимы:

Веллингтон Турман – Родольфо Виейра

Раони Барселос – Виктор Генри

Чарльз Журдейн – Илия Топурия

Джек Делла Маддалена – Пит Родригес

Ранние прелимы:

Тони Гравели – Саймон Оливейра

Тревин Джайлс – Майкл Моралес

Ванесса Демопулос – Сильвана Гомес Хуарес

Мэтт Фревола – Дженаро Вальдес

Кей Хансен – Жасмин Ясудавичус
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя Нганну – Гане на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.



Владимир Кириченко
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Фрэнсис Нганну Сирил Гане

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