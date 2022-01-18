Гане – Нганну: «Покажи все, что можешь, потому что я сделают именно это»
Обнародован файткард турнира UFC 270: Нганну – Гане
В со-главном бою ивента пройдет титульный реванш между Морено и Фигейреду
08:17
Нганну и Гане / Фото - mmamania22 января на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США) состоится турнир UFC 270, в рамках которого пройдет два титульных поединка.
В главном бою вечера действующий чемпион тяжелого дивизиона Фрэнсис Нганну (16-3) проведет дебютную защиту пояса против обладателя временного титула Сирила Гане (10-0).
В со-главном событии ивента состоится очередной реванш в рамках наилегчайшего дивизиона между чемпионом Брэндоном Морено (19-5-2) и экс-обладателем пояса Дейвисоном Фигейреду (20-2-1).
Файткард турнира UFC 270:
Основной кард:
Фрэнсис Нганну – Сирил Гане
Брэндон Морено – Дейвисон Фигейреду
Мичел Перейра - Андре Фиальо
Саид Нурмагомедов – Коди Стеманн
Прелимы:
Веллингтон Турман – Родольфо Виейра
Раони Барселос – Виктор Генри
Чарльз Журдейн – Илия Топурия
Джек Делла Маддалена – Пит Родригес
Ранние прелимы:
Тони Гравели – Саймон Оливейра
Тревин Джайлс – Майкл Моралес
Ванесса Демопулос – Сильвана Гомес Хуарес
Мэтт Фревола – Дженаро Вальдес
Кей Хансен – Жасмин Ясудавичус
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя Нганну – Гане на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.
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