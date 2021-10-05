Порье дал согласие провести поединок с Оливейрой на турнире UFC 269
Обнародован файткард турнира UFC Fight Night 194: Дерн – Родригес
Также в октагон выйдут Рэнди Браун и Джаред Гуден
15:39
Маккензи Дерн и Марина Родригес / Фото - mmajunkie.usatoday.com9 октября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 194.
Главным событием ивента станет претендентский поединок на титул в женском минимальном дивизионе между пятым номером рейтинга, американкой Маккензи Дерн (11-1) и бразильянкой Мариной Родригес (14-1-2).
Представляем вашему вниманию список участников турнира UFC Fight Night 194:
Основной кард:
Маккензи Дерн – Марина Родригес
Рэнди Браун – Джаред Гуден
Тим Эллиотт – Матеус Николау
Мария Агапова – Сабина Мазо
Фил Хоус – Дерон Винн
Предварительный кард:
Фелипе Коларес – Крис Гутьеррес
Джейми Пикетт – Лауреано Старополи
Александр Романов – Джаред Вандераа
Чарльз Роса – Дэймон Джексон
Лупита Годинес – Сэм Хьюз
Стив Гарсиа – Чарли Онтиверос
Накануне стало известно, что бразильский боец женского легчайшего дивизиона UFC Бет Коррейя (11-6-1) сообщила, что завершает свою профессиональную карьеру.
Комментарии 0