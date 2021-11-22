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Обнародован файткард турнира UFC on ESPN 31: Алдо – Фонт
На ивенте в Лас-Вегасе выступит экс-чемпион WWFC
22 ноября 07:39
Алдо и Фонт / Фото - mmajunkie.usatoday.com4 декабря на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США) состоится турнир смешанных единоборств UFC on ESPN 31.
Главным событием шоу станет поединок в рамках легчайшего дивизиона между Робом Фонтом (19-4) и бывшим чемпионом организации Жозе Алдо (30-7).
Также в карде данного ивента свой поединок проведет экс-чемпион WWFC, грузинский средневес Роман Долидзе (9-1).
Файткард турнира UFC on ESPN 31:
Основной кард:
Жозе Алдо – Роб Фонт
Рафаэль Физиев – Брэд Ридделл
Клэй Гуида – Леонардо Сантос
Джимми Крут – Джамаал Хилл
Брендан Аллен – Роман Долидзе
Прелимы:
Брайан Барберена – Мэтт Браун
Маки Питоло – Душко Тодорович
Манель Капе – Жалгас Жумагулов
Джейк Мэттьюс – Джеремайя Уэлс
Шайенн Байс – Мэллори Мартин
Уильям Найт – Алонзо Менифилд
Крис Груцмахер – Клаудио Пуэльес
Филипе Линс – Азамат Мурзаканов
Микки Галл – Алекс Мороно
Винс Моралес – Луис Смолка
Результаты турнира UFC Fight Night 198.
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