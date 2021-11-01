Усман: «Я решаю, кто станет моим следующим соперником»
Обнародован полный файткард турнира UFC 268: Усман – Ковингтон
Также в октагон выйдут Гэтжи, Чендлер, Намаюнас и компания
07:58
Усман – Ковингтон / Фото - bloodyelbow.com6 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Madison Square Garden» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 268, где главным событием ивента станет реванш за титул чемпиона в полусреднем дивизионе между его действующим обладателем нигерийцем Камару Усманом (19-1) и американцем Колби Ковингтоном (16-2).
Представляем вашему вниманию список всех пар турнира:
Основной кард:
Камару Усман – Колби Ковингтон II
Роуз Намаюнас – Вейли Жанг II
Джастин Гэтжи – Майкл Чендлер
Шейн Бургос – Билли Корантилло
Фрэнки Эдгар – Марлон Вера
Предварительный кард:
Александро Перейра – Андреас Михайлидис
Эл Яквинта – Бобби Грин
Фил Хьюз – Крис Кертис
Эдмен Шахбазян – Нассордин Имавов
Ян Гарри – Джордан Уилльямс
Джиан Вилланте – Крис Барнетт
Алекса Камур – Джон Аллен
Мелсик Багдасарян – Бруно Соуза
Карлос Вергара – Оде Осберн
Накануне в главном событии турнира UFC 267 42-летний Гловер Тейшейра (33-7) сенсационно победил Яна Блаховича (28-9) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.
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