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Обнародован полный кард турнира UFC Fight Night 195: Лэдд – Дюмон
Также в октагон вернется и легендарный Орловский
18:22
Аспен Лэдд / Фото - marca.com16 октября на арене UFC Apex в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 195, главным поединком которого станет поединок в рамках женского легчайшего дивизиона между американкой Аспен Лэдд (9-1) и бразильянкой Нормой Дюмон (6-1).
Также в карде данного турнира проведет свое очередное выступление экс-чемпион промоушена Андрей Орловский (31-20).
Основной кард:
Аспен Лэдд – Норма Дюмон
Андрей Орловский – Карлос Фелипе
Эрик Гонсалес – Джим Миллер
Манон Фиоро – Майра Буэно Силва
Джулиан Маркес – Джордан Райт
Прелимы:
Эндрю Санчес – Бруно Силва
Рамазан Эмеев – Дэнни Робертс
Луана Каролина – Сиджара Юбэнкс
Людовит Клейн – Нейт Ландвер
Данаа Батгерел – Брэндон Дэвис
Ариан Карнелосси – Истела Нуньес
Накануне стало известно, что третий бой между чемпионом организации в наилегчайшем дивизионе Брэндоном Морено (19-5-2) и бывшим обладателем титула Дейвисоном Фигейреду (20-2-1) перенесен на UFC 270.
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