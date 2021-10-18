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Обнародован полный кард турнира UFC Fight Night 196: Коста – Веттори
Ивент состоится в Лас-Вегасе
12:41
Коста и Веттори / Фото - mmaindia23 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 196.
Главным событием ивента станет поединок в среднем дивизионе между бразильцем Пауло Костой (13-1) и итальянцем Марвином Веттори (17-5-1).
Представляем вашему вниманию список участников турнира UFC Fight Night 196:
Основной кард:
Пауло Коста – Марвин Веттори
Грант Доусон – Рики Гленн
Джессика-Роуз Кларк – Джозелин Эдвардс
Алекс Касерес – Сун Ву Чой
Предварительный кард:
Франциско Тринальдо – Дуайт Грант
Николя Негумереану – Айзек Виллануэва
Чжун Ен Парк – Грегори Родригес
Мэйсон Джонс – Алан Патрик
Табата Рисси – Мариа де Оливейра Нета
Джейми Пикетт – Лореано Старополи
Хама Уорти – Джэй Херберт
Джефф Молина – Дэниел Лакерда
Ливия Соуза – Ранда Маркос
Результаты турнира UFC Fight Night 195.
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