Обнародован звездный файткард турнира UFC 267: Блахович – Тейшейра

Также в октагон выйдут Махачев, Волков, Чимаев и компания





Ян Блахович – Гловер Тейшейра / Фото - UFC

30 октября на Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ) состоится звездный турнир UFC 267, в рамках которого пройдет два титульных поединка.В главном поединке ивента действующий чемпион полутяжелого дивизиона(28-8) проведет вторую защиту пояса против бразильского ветерана(32-7).Со-главным событием станет бой за временный титул в легчайшем дивизионе между экс-чемпионом(15-2) и третьим номером рейтинга(14-2).Также на этом шоу выступят(20-1),(33-8), а также восходящая звезда UFC(9-0).Ян Блахович – Гловер ТейшейраПетр Ян – Кори СандхагенИслам Махачев – Дэн ХукерАлександр Волков – Марчин ТыбураХамзат Чимаев – Ли ДжинглиангМагомед Анкалаев – Волкан ОздемирВирна Яндироба – Аманда РибасЗубайра Тухугов – Рикардо РамосАльберт Дураев – Роман КопыловБенуа Сен-Дени – Элизеу Залески дос СантосШамиль Гамзатов – Михал ОлексийчукМакван Амирхани – Лерон МерфиАлен Амедовски – Ху ЯоцзунМагомед Мустафаев – Дамир ИсмагуловТагир Уланбеков – Аллан Насименту