Блахович: «Я хочу снова нокаутировать Кори Андерсона»
Обнародован звездный файткард турнира UFC 267: Блахович – Тейшейра
Также в октагон выйдут Махачев, Волков, Чимаев и компания
07:17
Ян Блахович – Гловер Тейшейра / Фото - UFC30 октября на Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ) состоится звездный турнир UFC 267, в рамках которого пройдет два титульных поединка.
В главном поединке ивента действующий чемпион полутяжелого дивизиона Ян Блахович (28-8) проведет вторую защиту пояса против бразильского ветерана Гловера Тейшейры (32-7).
Со-главным событием станет бой за временный титул в легчайшем дивизионе между экс-чемпионом Петром Яном (15-2) и третьим номером рейтинга Кори Сэндхагеном (14-2).
Также на этом шоу выступят Ислам Махачев (20-1), Александр Волков (33-8), а также восходящая звезда UFC Хамзат Чимаев (9-0).
Представляем вашему вниманию весь список участников турнира UFC 267:
Основной кард:
Ян Блахович – Гловер Тейшейра
Петр Ян – Кори Сандхаген
Ислам Махачев – Дэн Хукер
Александр Волков – Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев – Ли Джинглианг
Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир
Прелимы:
Вирна Яндироба – Аманда Рибас
Зубайра Тухугов – Рикардо Рамос
Альберт Дураев – Роман Копылов
Бенуа Сен-Дени – Элизеу Залески дос Сантос
Шамиль Гамзатов – Михал Олексийчук
Макван Амирхани – Лерон Мерфи
Ален Амедовски – Ху Яоцзун
Магомед Мустафаев – Дамир Исмагулов
Тагир Уланбеков – Аллан Насименту
Результаты турнира UFC 196.
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