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Обнародован звездный файткард турнира UFC 267: Блахович – Тейшейра

Также в октагон выйдут Махачев, Волков, Чимаев и компания

MMA
07:17
Обнародован звездный файткард турнира UFC 267: Блахович – Тейшейра
Ян Блахович – Гловер Тейшейра / Фото - UFC
30 октября на Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ) состоится звездный турнир UFC 267, в рамках которого пройдет два титульных поединка.

В главном поединке ивента действующий чемпион полутяжелого дивизиона Ян Блахович (28-8) проведет вторую защиту пояса против бразильского ветерана Гловера Тейшейры (32-7).

Со-главным событием станет бой за временный титул в легчайшем дивизионе между экс-чемпионом Петром Яном (15-2) и третьим номером рейтинга Кори Сэндхагеном (14-2).

Также на этом шоу выступят Ислам Махачев (20-1), Александр Волков (33-8), а также восходящая звезда UFC Хамзат Чимаев (9-0).

Представляем вашему вниманию весь список участников турнира UFC 267:

Основной кард:

Ян Блахович – Гловер Тейшейра

Петр Ян – Кори Сандхаген

Ислам Махачев – Дэн Хукер

Александр Волков – Марчин Тыбура

Хамзат Чимаев – Ли Джинглианг

Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир

Прелимы:

Вирна Яндироба – Аманда Рибас

Зубайра Тухугов – Рикардо Рамос

Альберт Дураев – Роман Копылов

Бенуа Сен-Дени – Элизеу Залески дос Сантос

Шамиль Гамзатов – Михал Олексийчук

Макван Амирхани – Лерон Мерфи

Ален Амедовски – Ху Яоцзун

Магомед Мустафаев – Дамир Исмагулов

Тагир Уланбеков – Аллан Насименту

Результаты турнира UFC 196.

Владимир Кириченко
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Теги

Ян Блахович Кори Сэндхаген Петр Ян Гловер Тейшейра Хамзат Чимаев Ислам Махачев

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