Порье отреагировал на победу Оливейры над Чендлером
Обнародованы гонорары участников турнира UFC 262: Чендлер – Оливейра
Фергюсон сдает позиции, Барбоза – в топ-3
17 мая 14:00
Чендлер – Оливейра / Фото - denverpostСтали известны гонорары всех участников турнира UFC 262, который состоялся 16 мая в Хьюстоне (Техас, США).
Напомним, что в главном событии ивента Чарльз Оливейра (31-8) нокаутировал Майкла Чендлера (22-6) в поединке за вакантный пояс чемпиона промоушена в легком дивизионе.
Гонорары участников турнира UFC 262:
Чарльз Оливейра: $455,000
Майкл Чендлер: $380,000
Эдсон Барбоза: $276,000
Роналдо Соуза: $226,000
Бенейл Дариуш: $216,000
Тони Фергюсон $166,000
Шейн Бургос: $156,000
Кетлин Чукагян: $151,000
Кристос Гиагос: $141,000
Ландо Ванната: $91,000
Вивиан Арохо: $55,000
Андреа Ли: $46,000
Антонина Шевченко: $46,000
Присцилла Кочейра: $44,500
Андре Мунис: $44,000
Роджерио Бонторин: $42,000
Мэтт Шнель: $39,000
Кевин Агулар: $31,000
Джордан Райт: $28,000
Шон Сориано: $24,500
Майк Гранди: $24,000
Джина Мазани: $24,000
Такер Лутц: $24,000
Джейми Пикетт: $14,000
Все результаты турнира UFC 262.
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