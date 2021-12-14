Объявлен мейн-кард MMA Fighting night storm II
18 декабря в 18:00 на ледовой Арене «Айсберг» состоится международный турнир MMA Fighting night storm II. Это бойцовское событие поразит всю Украину и не только.
Зрителей ждут 12 увлекательных боев, шоу-программа и впечатляющая атмосфера. В этот раз в октагоне сразятся бойцы из Бразилии, Турции, Армении, Польши и украинские чемпионы из клуба Шторм. Транслировать турнир будет телеканал XSPORT.
Стали известны пары бойцов в рамках прелимов и мейн-карда турнира.
Прелимы:
1. Вячеслав Иващук - Сергей Мудрицкий
2. Виталий Якименко - Альберт Меликсетян
3. Андрей Зубенко - Данил Токаревский
4. Назар Бабакханян - Николай Мартынюк
5. Генади Джорджолиани - Денис Дрючок
Мейн-кард:
1. Борис Полежай-Павел Масальский
2. Александр Пысанко- Энрике Монтанха
3. Патрик Рогуж- Максим Сергеев
4. Горшечник- Луис Церон
5. Робсон- Роберт Воробьев
6. Кирилл Горобец- Марцин Яблонски
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