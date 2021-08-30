Чикадзе: «Я не просто какой-то Гига, я выбиваю дерьмо из людей»
Очень самоуверенный грузин. Чикадзе намерен в следующем поединке сразиться Холловэем
Топовый полулегковес UFC готов крушить дивизион
09:42
Гига Чикадзе / Фото - UFCТоповый грузинский полулегковес UFC Гига Чикадзе (14-2) после уверенной победы над опытным бразильцем Эдсоном Барбозой (22-10) заявил, что намерен выйти на титульный поединок.
Цитирует Чикадзе ESPN.
«Эдсон еще раз, большой привет тебе. Продолжай заниматься своим делом. Ты всегда мотивировал меня. Этот бой был вызовом. Я сказал много всего, но подтвердил свои слова в бою. Я всегда доказываю свои слова. Я хотел закончить бой досрочно. Как вы ребята знаете, я сказал ранее, что моя игра в партере улучшается. Я занимаюсь боевыми искусствами с четырех лет. Я побил досрочно парней, которые являются абсолютными легендами в этом виде спорта».
«Честно говоря, я здесь, чтобы драться с лучшими. Я бы с радостью стал запасным бойцом для следующего титульного боя. А если нет, то есть один гаваец, который говорит об уходе из дивизиона. Макс Холловэй знает мое имя. Я видел интервью, где кто-то спросил у него, и он сказал вот так: «О да, я слышал об этом парне парне Гиге, который хорошо пинает ногами». Я не просто парень Гига. Я выбиваю из людей все дерьмо. Пойдем. Я ждал этого момента».
Результаты турнира UFC on ESPN 30.
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