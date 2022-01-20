Очень сексуально. Боец UFC из Польши показала, что красивые девушки также умеют драться

Каролина Ковалькевич за время своей карьеры даже успела подраться за чемпионский пояс

Каролина Ковалькевич / Фото: Инстаграм Польская экс-претендентка на чемпионский титул UFC в минимальном весе Каролина Ковалькевич (12-7) опубликовала в социальных сетях свое сексуальное фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolina Kowalkiewicz Official (@karolinakowalkiewicz) Напомним, Кавалькевич проиграла свои пять последних поединков. В крайний раз полячка уступила болевым приемом Джессике Пенн. Отметим, что за время своей карьеры Ковалькевич побеждала нынешнюю чемпионку минимального веса Роуз Намаюнас.

Карен Агабекян