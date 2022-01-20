Ковалькевич отправилась в Новую Зеландию
Очень сексуально. Боец UFC из Польши показала, что красивые девушки также умеют драться
Каролина Ковалькевич за время своей карьеры даже успела подраться за чемпионский пояс
15:34
Каролина Ковалькевич / Фото: Инстаграм
Польская экс-претендентка на чемпионский титул UFC в минимальном весе Каролина Ковалькевич
(12-7) опубликовала в социальных сетях свое сексуальное фото.
Напомним, Кавалькевич проиграла свои пять последних поединков. В крайний раз полячка уступила болевым приемом Джессике Пенн.
Отметим, что за время своей карьеры Ковалькевич побеждала нынешнюю чемпионку минимального веса Роуз Намаюнас.
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