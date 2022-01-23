Очень слабо. Известно сколько Нганну заплатили за бой с Гане

Камерунец не смог заработать столько, сколько получают топовые боксеры

Фрэнсис Нганну / Фото: usatoday.com

Стали известны гонорары участников главных поединков турнира UFC 270, который прошел в Анахайме, сообщает MMA Junkie.



Чемпион тяжелого веса Фрэнсис Нганну (17-3) за победу единогласным решением судей над Сирилом Гане (10-1) заработал $600 тысяч, а его соперник $500 тысяч.



Бывший чемпион в наилегчайшем весе Брендон Морено за поражение Дейвисону Фигейредо получил $200 тысяч, а бразилец заработал $150 тысяч.



