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Очередное поражение Макдональда, победа Магомедкеримова на турнире PFL 7: 2021 Playoffs

Все результаты вечера ММА, который состоялся в Голливуде
MMA
08:19
Очередное поражение Макдональда, победа Магомедкеримова на турнире PFL 7: 2021 Playoffs
Рэй Макдональд и Купер III / Фото - 4umix.com
На арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США), состоялся турнир смешанных единоборств PFL 7: 2021 Playoffs, в рамках которого прошли полуфинальные поединки регулярного сезона лиги 2021 года.

В главном событии ивента встретились экс-чемпион Bellator в полусреднем дивизионе канадец Рори Макдональд (22-8-1) и американец Рэй Купер III (23-7-1). 

В со-главном поединке ивента в октагоне встретились россиянин Магомед Магомедкеримов (30-5) и швед Садибу Сай (8-6-2).

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира PFL 7: 2021 Playoffs:

Основной кард:

Рэй Купер III победил Рори Макдональда единогласным решением судей;

Магомед Магомедкеримов победил Садибу Сайа единогласным решением судей;

Рауш Манфио победил Глина Колларда единогласным решением судей;

Лоик Раджабов победил Алекса Мартинеса единогласным решением судей.

Предварительный кард:

Глейсон Тибау победил Мика Террилла болевым приемом в 1-м раунде;

Оливье Обен-Мерсье победил Даррелла Хорчера единогласным решением судей;

Бретт Купер победил Тейлера Хилла нокаутом в 1-м раунде;

Магомед Умалатов победил Леандро Силву единогласным решением судей;

Майкл Ломбардо победил Кайрона Боуэна техническим нокаутом в 1-м раунде;

Эльвин Эспиноза победил Хопетона Стюарта удушающим приемом в 1-м раунде.

Напомним, на турнире PFL 5 Макдональд потерпел поражение от бразильца Глейсона Тибау.

Владимир Кириченко
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Рори Макдональд Магомед Магомедкеримов Рэй Купер

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