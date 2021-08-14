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Очередное поражение Макдональда, победа Магомедкеримова на турнире PFL 7: 2021 Playoffs
Все результаты вечера ММА, который состоялся в Голливуде
08:19
Рэй Макдональд и Купер III / Фото - 4umix.comНа арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США), состоялся турнир смешанных единоборств PFL 7: 2021 Playoffs, в рамках которого прошли полуфинальные поединки регулярного сезона лиги 2021 года.
В главном событии ивента встретились экс-чемпион Bellator в полусреднем дивизионе канадец Рори Макдональд (22-8-1) и американец Рэй Купер III (23-7-1).
В со-главном поединке ивента в октагоне встретились россиянин Магомед Магомедкеримов (30-5) и швед Садибу Сай (8-6-2).
Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира PFL 7: 2021 Playoffs:
Основной кард:
Рэй Купер III победил Рори Макдональда единогласным решением судей;
Магомед Магомедкеримов победил Садибу Сайа единогласным решением судей;
Рауш Манфио победил Глина Колларда единогласным решением судей;
Лоик Раджабов победил Алекса Мартинеса единогласным решением судей.
Предварительный кард:
Глейсон Тибау победил Мика Террилла болевым приемом в 1-м раунде;
Оливье Обен-Мерсье победил Даррелла Хорчера единогласным решением судей;
Бретт Купер победил Тейлера Хилла нокаутом в 1-м раунде;
Магомед Умалатов победил Леандро Силву единогласным решением судей;
Майкл Ломбардо победил Кайрона Боуэна техническим нокаутом в 1-м раунде;
Эльвин Эспиноза победил Хопетона Стюарта удушающим приемом в 1-м раунде.
Напомним, на турнире PFL 5 Макдональд потерпел поражение от бразильца Глейсона Тибау.
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