Одноглазый экс-чемпион UFC вызвал на бои Логана и Джейка Пола

Биспинг завершил профессиональную карьеру еще в 2018 году

Майкл Биспинг

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг заявил в эфире своего YouTube-канала, что хочет подраться с Логаном или Джейком Полом.



«Я бы хотел получить возможность выйти и побить братьев Полов. Ничто другое не принесет мне такого удовольствия, как быть запертым в клетке или ринге с любым из этих мелких чертовых идиотов. Кстати, нужно отдать им должное, они зарабатывают большие деньги, делая всякие хорошие вещи».

Напомним, Биспинг завершил карьеру в 2018 году после двух досрочных поражений от Жоржа Сен-Пьера и Келвина Гастелума. Интересно, что у Майкла функционирует всего один глаз, поскольку второго он лишился из-за тычка пальцем в глаз во время одного из боев.