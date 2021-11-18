Александр Емельяненко: «Федор был единственным, кому я проиграл схватку по самбо»
Официально. Александр Емельяненко проведет поединок на турнире AMC Fight Nights 106
Скандальный россиянин выйдет в октагон против бразильца Сантоса
14:55
Александр Емельяненко / Фото - InstagramПрезидент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в Instagram сообщил об отмене поединка Вячеслав Василевский – Марсио Сантос.
«Удивлен отношением Василевского к предстоящему поединку. Сейчас выясняется, что он поздно начал подготовку, болел перед самым ее началом и так далее. Позавчера не явился на интервью по причине возникшей болезни, но у себя в инстаграм параллельно ведет разные рубрики. Вывод – Слава и не собирался драться, но, как настоящий профессионал, решил сообщить организации об этом за неделю».
Василевского заменит скандальный соотечественник Александр Емельяненко. Поединок Емельяненко-младшего с бразильцем состоится 27 ноября в рамках AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
Напомним, в последнем бою Емельяненко победил единогласным решением судей известного видеоблогера Артема Тарасова.
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