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02:00 Флорида Пантерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
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03:00 Миннесота Уайлд - Даллас Старз -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
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Официально. Александр Емельяненко проведет поединок на турнире AMC Fight Nights 106

Скандальный россиянин выйдет в октагон против бразильца Сантоса

MMA
14:55
Официально. Александр Емельяненко проведет поединок на турнире AMC Fight Nights 106
Александр Емельяненко / Фото - Instagram
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в Instagram сообщил об отмене поединка Вячеслав Василевский Марсио Сантос.

«Удивлен отношением Василевского к предстоящему поединку. Сейчас выясняется, что он поздно начал подготовку, болел перед самым ее началом и так далее. Позавчера не явился на интервью по причине возникшей болезни, но у себя в инстаграм параллельно ведет разные рубрики. Вывод – Слава и не собирался драться, но, как настоящий профессионал, решил сообщить организации об этом за неделю».


Василевского заменит скандальный соотечественник Александр Емельяненко. Поединок Емельяненко-младшего с бразильцем состоится 27 ноября в рамках AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

Напомним, в последнем бою Емельяненко победил единогласным решением судей известного видеоблогера Артема Тарасова.
Владимир Кириченко
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Александр Емельяненко Вячеслав Василевский Камил Гаджиев

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