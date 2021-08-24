Анкалаев: «Я не хотел драться против Крылова»
Официально. Анкалаев встретится с Оздемиром на турнире UFC 267
Изначально поединок должен был состоятся в начале сентября
13:47
Анкалаев и Оздемир / Фото - ringside24Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев (15-1) свой следующий поединок проведет 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 267, где его соперником стает экс-претендент на титул, швейцарец Волкан Оздемир (17-5). Об этом сообщает официальный сайт UFC.
Изначально этот бой был запланирован 4 сентября, но затем руководство UFC приняло решение перенести этот поединок на большой турнир, который пройдет на «Бойцовском острове».
Напомним, что свой последний поединок Анкалаев провел в феврале этого года, где он победил единогласным решением судей скандального украинца Никиту Крылова (27-8).
Что касается Оздемира, то его последнее выступление состоялось в июле 2020 года, где он уступил нокаутом во 2-м раунде Иржи Прохазке (28-3-1).
Комментарии 0