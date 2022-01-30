Результаты турнира Bellator 273: Победы Бэйдера, Хендерсона и Корралеса
Официально. Бэйдер проведет еще один бой с Конго
Прошлая схватка была признана несостоявшейся
09:59
Бэйдер - Конго / Фото: usatoday.com
Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бэйдер
(29-7) в следующем поединке проведет реванш против Чейка Конго (31-11-2).
Бой состоится 6 мая на турнире в Париже (Франция).
Бейдер и Конго впервые подрались в сентябре 2019 года, но бой был признан несостоявшимся из-за тычка пальцем в глаз француза, после чего тот не смог продолжить бой.
Напомним, ранее Бэйдер выиграл поединок с Валентином Молдавским.
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