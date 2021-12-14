Андерсон быстро нокаутировал Бейдера и вышел в финал Гран-при Bellator
Официально. Бейдер проведет защиту титула против Молдавского на турнире Bellator 273
Американец выступит в тяжелом дивизионе после длительного перерыва
14 декабря 07:39
Райан Бейдер / Фото - mmanews24.comЧемпион Bellator в тяжелом дивизионе Райан Бейдер (28-7) проведет защиту титула после более двухгодичной паузы. Об этом сообщает mmajunkie.usatoday.com.
Накануне руководство организации сообщило, что Бейдер выйдет в октагон против россиянина Валентина Молдавского (11-1). Бойцы встретятся в рамках турнира Bellator 273, который состоится на арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США).
Напомним, Бейдер не выступал в тяжелом дивизионе с сентября 2019 года, когда ему удалось отстоять титул в поединке с французом Чейком Конго. Тот бой был признан несостоявшимся после тычка в глаз, случившегося в 1-м раунде. В последнем бою, который состоялся в полутяжелом дивизионе, Бейдер техническим нокаутом проиграл Кори Андерсону.
Что касается Молдавского, то ныне россиянин идет на серии из шести побед. В минувшем бою Валентин выиграл у американца Тимоти Джонсона, завоевав пояс временного чемпиона.
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