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Официально. Бой за титул Eagle FC Одилов – Шлеменко состоится 2 апреля

Поединок известных российских средневесов пройдет в Сочи
MMA
09:58
Официально. Бой за титул Eagle FC Одилов – Шлеменко состоится 2 апреля
Шлеменко и Одилов / Фото - ringside24.com
Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» подтвердил организацию поединка за звание чемпиона лиги в среднем дивизионе между действующим обладателем титула Фаридуном Одиловым (14-2-2) и Александром Шлеменко (61-13). Бой состоится 2 апреля в Сочи.

«Бой будет. Мы понимаем, что у Шлеменко старая травма, которая его мучает, но он все равно готовится. Согласование у нас есть – 2-го апреля в Сочи пройдет бой Шлеменко против Одилова. Я думаю, что после турнира мы уже официально анонсируем этот поединок. Шлеменко готов драться. Он дал интервью, в котором сказал, что у него старая травма. После этого мы с ним связались, и он сказал, что все в силе».


Напомним, в июле в рамках промоушена RCC у Шлеменко запланирован поединок против популярного средневеса Магомеда Исмаилова (17-3-1).





Владимир Кириченко
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