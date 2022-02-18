Исмаилов: «Противостояние со Шлеменко состоится в июле»
Официально. Бой за титул Eagle FC Одилов – Шлеменко состоится 2 апреля
Поединок известных российских средневесов пройдет в Сочи
09:58
Шлеменко и Одилов / Фото - ringside24.comПрезидент лиги Eagle FC Шамиль Завуров в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» подтвердил организацию поединка за звание чемпиона лиги в среднем дивизионе между действующим обладателем титула Фаридуном Одиловым (14-2-2) и Александром Шлеменко (61-13). Бой состоится 2 апреля в Сочи.
«Бой будет. Мы понимаем, что у Шлеменко старая травма, которая его мучает, но он все равно готовится. Согласование у нас есть – 2-го апреля в Сочи пройдет бой Шлеменко против Одилова. Я думаю, что после турнира мы уже официально анонсируем этот поединок. Шлеменко готов драться. Он дал интервью, в котором сказал, что у него старая травма. После этого мы с ним связались, и он сказал, что все в силе».
Напомним, в июле в рамках промоушена RCC у Шлеменко запланирован поединок против популярного средневеса Магомеда Исмаилова (17-3-1).
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