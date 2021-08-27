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Официально. Чимаев вернется в октагон на турнире UFC 267

Соперником шведского проспекта станет грозный китаец
MMA
08:35
Официально. Чимаев вернется в октагон на турнире UFC 267
Хамзат Чимаев / Фото - overtimeheroics.net
Восходящая звезда UFC, шведский полусредневес Хамзат Чимаев (9-0) свой следующий поединок проведет с китайцем Ли Цзинляном (18-6) на турнире UFC 267, который состоится в ночь с 30 на 31 октября. Об этом сообщается на официальном Instagram-аккаунте организации.

Напомним, Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенес коронавирус с тяжелыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры, но в итоге решил вернуться.

Ли свой последний поединок провел в январе этого года, в котором в 1-м раунде нокаутировал Сантьяго Понциниббио. Что касается Чимаева, то он крайний раз выходил в октагон в сентябре 2020 года, финишировав в 1-м раунде Джеральда Миршерта.

Отметим, что главным событием турнира UFC 267 станет титульный бой в полутяжелом дивизионе между Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой.

Ранее сообщалось, что Чимаеву может потребоваться операция на колене.





Владимир Кириченко
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Хамзат Чимаев

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