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02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
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02:00 Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
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03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз -:- Запланирован
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04:00 Финикс Санс - Юта Джаз -:- Запланирован

Официально. Деррик Льюис проведет бой с Туивасой

Схватка станет второй по важности на UFC 271
MMA
16:59
Официально. Деррик Льюис проведет бой с Туивасой

В UFC официально анонсировали поединок топового тяжеловеса Деррика Льюиса (26-8) и Тая Туивасы (13-3).

Боец состоится 12 февраля на турнире UFC 271 в США.

В своем последнем поединке Льюис нокаутировал Криса Докоса. Затем предполагалось, что он может стать соперником Стипе Миочича.

Австралиец Туиваса сейчас ведет серию из четырех побед нокаутами над Стефаном Штруве, Гарри Хансакером, Грегом Харди и Аугусто Сакаи.

Карен Агабекян
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