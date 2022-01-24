Деррик Льюис назвал свой любимый нокаут
Официально. Деррик Льюис проведет бой с Туивасой
Схватка станет второй по важности на UFC 271
16:59
В UFC официально анонсировали поединок топового тяжеловеса Деррика Льюиса (26-8) и Тая Туивасы (13-3).
Боец состоится 12 февраля на турнире UFC 271 в США.
В своем последнем поединке Льюис нокаутировал Криса Докоса. Затем предполагалось, что он может стать соперником Стипе Миочича.
Австралиец Туиваса сейчас ведет серию из четырех побед нокаутами над Стефаном Штруве, Гарри Хансакером, Грегом Харди и Аугусто Сакаи.
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