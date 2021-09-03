Долидзе о бое со Старополи: «Я старался драться с умом»
Официально. Долидзе проведет поединок с Андерсом 13 ноября
Бой с участием экс-чемпиона WWFC состоится на турнире UFC Fight Night
3 сентября 10:00
Роман Долидзе / Фото - UFCЭкс-чемпион WWFC, грузинский средневес UFC Роман Долидзе (9-1) вернется в октагон 13 ноября на турнире UFC Fight Night, где встретится с американцем Эриком Андерсом (14-5-1).
Отметим, что главным событием этого ивента станет поединок экс-чемпиона в полулегком дивизионе Макса Холловэя против грозного мексиканца Яира Родригеса.
Напомним, что Долидзе свой крайний боя провел в июне этого года, где единогласным решением судей взял верх над Лориано Старополли (8-4).
Что касается Андерса, то его последнее выступление состоялось неделей позднее и закончилось победой решением судей над Дарреном Стьюартом.
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