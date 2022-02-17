Немков спрогнозировал результат поединка Емельяненко – Джонсон
Официально. Финал Гран-при в полутяжелом дивизионе Немков – Андерсон состоится на Bellator 277
Ивент пройдет в Сан-Хосе
17 февраля 19:58
Немков и Андерсон / Фото - TwitterФинальный поединок Гран-при полутяжеловесов Bellator между действующим чемпионом россиянином Вадимом Немковым (14-2) и претендентом на титул, американцем Кори Андерсоном (16-5) состоится 15 апреля в Сан-Хосе (Калифорния, США). Об этом официально объявил канал ESPN.
Отметим, что для Немкова этот бой станет третьей защитой чемпионского титула.
Напомним, что Немков и Андерсон вышли в финал Гран-при полутяжеловесов, благодаря досрочным победам над Джулиусом Англикасом и Райаном Бэйдером соответственно.
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