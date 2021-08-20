Александр Емельяненко заявил, что Исмаилов выиграл у него случайно
Официально. Известна дата долгожданного реванша Исмаилов – Минеев
Ивент от Fight Nights Global пройдет в Сочи
13:21
Минеев и Исмаилов / Фото - TwitterПоединок между между двумя российскими скандальными средневесами Владимиром Минеевым (14-1-1) и Магомедом Исмаиловым (17-2-1) состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global, который пройдет в Сочи на WOW Arena.
Информацию об этом на своем аккаунте в Instagram подтвердил Исмаилов.
«Официально. Реванш Исмаилова и Минеева состоится 16 октября в Сочи».
Напомним, это будет вторая очная встреча бойцов, в октябре 2018 года поединок между Минеевым и Исмаиловым завершился вничью раздельным решением судей.
По словам Исмаилова, его гонорар может оказаться даже больше, чем планировалось – более 25 миллионов рублей.
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