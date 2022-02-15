Орловский вышел на второе место по количеству побед в истории UFC
Официально. Олейник проведет бой с Илиром Латифи
Алексей встретится с опытным шведским бойцом
12:42
Илир Латифи - Алексей Олейник
В UFC анонсировали поединок тяжеловесов Алексея Олейника (59-16-1) и Илира Латифи (15-8).
Бой украинца с российским паспортом и шведа состоится 26 марта на турнире UFC в Коламбусе.
Отметим, что в январе Олейник снялся с поединка против Грега Харди из-за ДТП. После аварии ему еще месяц запретили драться.
Латифи в июне прошлого года выиграл раздельным решением судей у Таннера Боссера.