Официально. Олейник проведет бой с Илиром Латифи

Алексей встретится с опытным шведским бойцом

Илир Латифи - Алексей Олейник

В UFC анонсировали поединок тяжеловесов Алексея Олейника (59-16-1) и Илира Латифи (15-8).

Бой украинца с российским паспортом и шведа состоится 26 марта на турнире UFC в Коламбусе.

Отметим, что в январе Олейник снялся с поединка против Грега Харди из-за ДТП. После аварии ему еще месяц запретили драться.

Латифи в июне прошлого года выиграл раздельным решением судей у Таннера Боссера.