Федор Емельяненко назвал двух возможных соперников в Bellator. Оба экс-чемпионы UFC
Официально. Поединок Александр Емельяненко – Джефф Монсон состоится 23 февраля
Бой пройдет на голых кулаках
15:17
Александр Емельяненко и Джефф Монсон / Фото - FacebookОрганизация Hardcore Fighting Championship на своем аккаунте в Instagram официально анонсировала поединок между двумя ветеранами тяжелого дивизиона ММА, россиянином Александром Емельяненко (28-8-1) и 51-летним американцем Джеффом Монсоном (60-26-1).
Противостояние состоится 23 февраля в Москве. Бой пройдет на голых кулаках.
Первый поединок Емельяненко и Монсона состоялся 15 ноября 2012 года на турнире M-1 Challenge. В том бою победу сабмишеном одержал американец.
Свой последний бой 40-летний Емельяненко выиграл у известного блогера Артема Тарасова единогласным решением судей.