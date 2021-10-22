Адесанья раздал советы Веттори и Косте перед их боем на UFC Fight Night 196
Официально. Поединок Коста – Веттори пройдет в полутяжелом дивизионе
Бразилец не смог вписаться в лимит среднего веса
12:24
Коста и Веттори / Фото - clutchpoints.comНакануне стало известно, что у топового бразильца Пауло Косты (13-1) проблемы с весогонкой, и он не сможет вписаться в лимит среднего дивизиона (185 фунтов) перед поединком с итальянцем Марвином Веттори (17-5-1).
Исходя из этого, было достигли соглашения, что их поединок состоится в промежуточном весе с лимитом 195 фунтов, при этом Коста должен отдать 20% гонорара своему оппоненту.
Однако ситуация вновь изменилась и стало известно, что бойцы подписали новый контракт, в котором указано, что бой пройдет в раках полутяжелого дивизиона (205 фунтов). Об этом в Twitter сообщил известный инсайдер и журналист Yahoo Sports Кевин Иоле, сославшись на руководителя юридического отдела UFC Хантера Кэмпбелла.
«Только что разговаривал с Хантером Кэмпбеллом. Бой Веттори-Коста пройдет с лимитом 205 фунтов. Оба бойца подписали новый контракт с таким весом. Становится смешно, но это Пауло Коста, дамы и господа».
Напомним, что Веттори и Коста проведут поединок 23 октября на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США), в главном событии турнира UFC Fight Night 196.
Комментарии 0