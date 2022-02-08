Царукян хочет подраться с Фергюсоном
Официально. Поединок Царукян – Альварес состоится на турнире UFC Fight Night 202
Ивент пройдет в Лас-Вегасе
21:33
Арман Царукян / Фото - sport24.ruСтала известна дата и соперник российского легковеса UFC Армана Царукяна (17-2-0). Свой следующий поединок он проведет 26 февраля на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (США).
Как сообщает официальный сайт лиги, оппонентом Царукяна станет испанец Йоэль Альварес (19-2-0).
28-летний испанский боец неудачно дебютировал в UFC в феврале 2019 года, проиграв решением судей россиянину Дамиру Исмагулову, однако с тех одержал четыре победы подряд.
Что касается Царукяна, то в его активе также серия из четырех побед.
Напомним, главным событием турнира UFC Fight Night 202 станет поединок российского легковеса Ислама Махачева с американцем Бенеилом Дариушем.
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