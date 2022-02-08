Официально. Поединок Царукян – Альварес состоится на турнире UFC Fight Night 202

Ивент пройдет в Лас-Вегасе

Арман Царукян / Фото - sport24.ru

Стала известна дата и соперник российского легковеса UFC(17-2-0). Свой следующий поединок он проведет 26 февраля на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (США).Как сообщаетлиги, оппонентом Царукяна станет испанец(19-2-0).28-летний испанский боец неудачно дебютировал в UFC в феврале 2019 года, проиграв решением судей россиянину, однако с тех одержал четыре победы подряд.Что касается Царукяна, то в его активе также серия из четырех побед.Напомним, главным событием турнира UFC Fight Night 202 станет поединок российского легковеса