Наконец-то это произойдет. Ромеро проведет дебютный поединок в Bellator до конца 2021 года
Официально. Ромеро проведет поединок с Дэвисом на турнире Bellator 266
Поединок двух ветеранов ММА пройдет в полутяжелом дивизионе
07:35
Дэвис и Ромеро / Фото - mmamaniaЭкс-претендент на чемпионский титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро (13-5) дебютный поединок в Bellator 18 сентября на арене SAP Center в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) в главном событии турнира Bellator 266.
Соперником кубинского ветерана станет бывший чемпион Bellator в полутяжелом дивизионе американец Фил Дэвис (23-6). Об этом сообщается на официальном аккаунте Bellator в Twitter.
Дебютный бой в рамках промоушена Ромеро должен был провести 7 мая против американца Энтони Джонсона, но был отстранен от участия по состоянию здоровья.
Что касается Дэвиса, то он владел чемпионским титулом организации в полутяжелом весе, но потерял его в июне 2017 года, проиграв соотечественнику Райану Бейдеру раздельным решением судей. После этого Фил провел семь поединков, в двух из которых потерпел поражение решением судей. В обоих боях обидчиком американца стал действующий чемпион Bellator в полутяжелом дивизионе россиянин Вадим Немков.
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