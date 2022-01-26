Шолинян узнал имя соперника на турнире UFC в Лондоне
Официально. Шолинян встретится с Вудом на турнире UFC Fight Night
Ивент состоится 19 марта в столице Великобритании
09:46
Людвик Шолинян / Фото - TwitterUFC на своем официальном сайте объявила, что украинский боец легчайшего дивизиона UFC Людвик Шолинян (9-3-1) свой следующий поединок проведет против британца Натаниэля Вуда (17-4).
Турнир UFC Fight Night состоится 19 марта в Лондоне (Великобритания).
Отметим, Вуд провел шесть поединков в американском промоушене, в четырех из которых одержал победу. Среди соперников британца отметим экс-претендента на титул в наилегчайшем дивизионе Джона Додсона (21-12), которому Натаниэль проиграл техническим нокаутом в 3-м раунде в феврале 2020 года.
Напомним, Шолинян на турнире UFC Fight Night 191 единогласным решением судей проиграл британскому проспекту Джеку Шору (15-0).
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