Энтони Смит: «За неделю до боя со мной Джонс каждый день проваливал тесты на допинг»
Официально. Смит проведет поединок со Спанном на турнире UFC Fight Night
Ивент состоится в Лас-Вегасе
16:42
Энтони Смит / Фото - mmafighting.comБывший претендент на титул UFC в полутяжелом дивизионе Энтони Смит (34-16) вернется в октагон 18 сентября на турнире UFC Fight Night, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Оппонентом 33-летнего американца станет его соотечественник Райан Спанн (19-6).
Напомним, Смит в апреле на турнире UFC 261 выиграл по причине технической остановки австралийца Джимми Крута (12-2).
В свою очередь, Спанн на UFC Fight Night 187 в марте в стартовом раунде нокаутировал латвийца Мишу Циркунова (15-6).
А тем временем стало известно, когда кубинский ветеран Йоэль Ромеро проведет дебютный поединок в Bellator.
Комментарии 0