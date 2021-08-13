Официально. Смит проведет поединок со Спанном на турнире UFC Fight Night

Ивент состоится в Лас-Вегасе





Энтони Смит / Фото - mmafighting.com

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом дивизионе(34-16) вернется в октагон 18 сентября на турнире UFC Fight Night, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США).Оппонентом 33-летнего американца станет его соотечественник(19-6).Напомним, Смит в апреле на турнире UFC 261 выиграл по причине технической остановки австралийца(12-2).В свою очередь, Спанн на UFC Fight Night 187 в марте в стартовом раунде нокаутировал латвийца(15-6).А тем временем стало известно, когда кубинский ветеран