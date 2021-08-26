Официально. Стерлинг и Ян подерутся в реванше на турнире UFC 267

Первый бой закончился дисквалификацией россиянина

Ян и Стерлинг / фото - UFC

Обладатель пояса чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (20-3) проведет первую защиту пояса на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Американец вновь сразится с Петром Яном (15-2), у которого отобрал титул. Напомним, первая встреча бойцов закончилась досрочно, дисквалификацией россиянина за удар лежачего соперника коленом в голову.

На том же турнире пройдет еще один титульный бой: Ян Блахович (28-8) проведет защиту пояса в полутяжелом весе против Гловера Тейшейры (32-7).

Two title bouts set to headline our return to Abu Dhabi! #UFC267



@JanBlachowicz vs @GloverTeixeira

@FunkmasterMMA vs @PetrYanUFC



[ @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi | https://t.co/d9jOMvuRxJ ] pic.twitter.com/1gmb1ELdyc — UFC (@ufc) August 25, 2021

Конор Макгрегор ранее отказался принять участие в благотворительного вечере, где должен был провести бой в инвалидной коляске.

