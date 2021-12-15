Мусаси нокаутировал Сэлтера, Корешков уверенно разобрался с Хомаси на турнире Bellator 264
Официально. Титульный поединок между Мусаси и Вандерфордом состоится 25 февраля
Ивент пройдет в столице Ирландии
15 декабря 13:44
Мусаси и Вандерфорд / Фото - mmajunkie.usatoday.comОбнародована дата титульного поединка между чемпионом Bellator в среднем дивизионе Гегардом Мусаси (48-7-2) и первым номером этой весовой категории Остином Вандерфордом (11-0).
Бой состоится 25 февраля на турнире Bellator в Дублине (Ирландия). Об этом сообщает mmajunkie.usatoday.com.
Отметим, что Вандерфорд идет на серии из пяти побед подряд. Что касается Мусаси, то в своем последнем поединке, который состоялся в августе на турнире Bellator 264, он нокаутировал Джона Сэлтера.
Накануне в Bellator обновили рейтинги лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
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