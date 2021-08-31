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Официально. Титульный поединок Нуньес – Пенья состоится на турнире UFC 269
Ивент пройдет в Лас-Вегасе
11:25
Нуньес и Пенья / Фото - mmanews.comПоединок между чемпионкой в двух весовых категориях UFC Амандой Нуньес (21-4) и претенденткой на титул Джулианой Пеньей (9-5) состоится 11 декабря в Лас-Вегасе, где станет главным событием турнира UFC 269. Об этом сообщает официальный сайт UFC.
Напомним, ранее Нуньес и Пенья должны были подраться 7 августа во главе UFC 265, но чемпионка снялась с боя из-за коронавируса.
Свою последнюю защиту титула Нуньес провела в марте этого года, где удушающим приемом в 1-м раунде победила Меган Андерсон.
Что касается Пеньи, то она свой предыдущий поединок также выиграла, выиграв удушающим приемом в 3-м раунде Сару Макманн.
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