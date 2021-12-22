Официально. Анкалаев встретится с Оздемиром на турнире UFC 267
Официально. UFC объявила о поединке Анкалаев – Сантос
Бой полутяжеловесов возглавит кард турнира UFC Fight Night
14:54
Анкалаев и Сантос / Фото - mmajunkie.usatoday.comUFC на своем аккаунте в Instagram официально объявил о поединке между топовыми бойцами полутяжелого дивизиона – россиянином Магомедом Анкалаевым (16-1) и бразильцем Тиаго Сантосом (22-9).
Бой состоится в ночь с 12 на 13 марта в Лас-Вегасе и возглавит главный кард турнира UFC Fight Night.
Напомним, свой последний поединок Сантос провел на турнире UFC Fight Night 193, где единогласным решением судей выиграл у Джонни Уокера.
Анкалаев на турнире UFC 267 уверенно выиграл бой у Волкана Оздемира.
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