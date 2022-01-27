Официально. Уланбеков и Эллиотт встретятся на турнире UFC 272

Ивент состоится в Лас-Вегасе

Тагир Уланбеков / Фото - UFC

Российский боец наилегчайшего дивизиона UFC(14-1) свой следующий бой проведет 5 марта на турнире UFC 272, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США).Соперником бойца команды, как ранее сообщалось, станет 35-летний американец(17-12-1). Об этом сообщаетпромоушена.Напомним, что Уланбеков свой предыдущий поединок проводил в октябре этого года, где он победил раздельным решением судей бразильцаЧто касается Эллиотта, то его последний бой также состоялся в октябре, однако закончился поражением единогласным решением в поединке сГлавным событием UFC 272 станет бой