UFC намерена организовать поединок между Чендлером и Фергюсоном
Официально. Уланбеков и Эллиотт встретятся на турнире UFC 272
Ивент состоится в Лас-Вегасе
14:52
Тагир Уланбеков / Фото - UFCРоссийский боец наилегчайшего дивизиона UFC Тагир Уланбеков (14-1) свой следующий бой проведет 5 марта на турнире UFC 272, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Соперником бойца команды Хабиба Нурмагомедова, как ранее сообщалось, станет 35-летний американец Тим Эллиотт (17-12-1). Об этом сообщает официальный сайт промоушена.
Напомним, что Уланбеков свой предыдущий поединок проводил в октябре этого года, где он победил раздельным решением судей бразильца Аллана Насименто.
Что касается Эллиотта, то его последний бой также состоялся в октябре, однако закончился поражением единогласным решением в поединке с Матеусом Николау.
Главным событием UFC 272 станет бой Колби Ковингтон – Хорхе Масвидаль.
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