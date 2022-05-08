«Это будет июнь или июль». Исраэль Адесанья назвал имя своего следующего соперника
Офіційно. Адесанья та Каннонір очолять турнір UFC 276
Це єдиний топовий суперник у середній вазі, якого Ісраель ще не бив Це єдиний топовий суперник у середній вазі, якого Ісраель ще не бив
17:58
Чемпіон UFC у середній вазі нігерієць Ісраель Адесанья (22-1) наступний бій проведе проти другого номеру рейтингу Джареда Канноніра (15-5).
Бій пройде 2 липня на UFC 276 у США.
Нагадаємо, Адесанья після завоювання титулу в бою з Робертом Уіттакером провів вже чотири успішні захисти проти Йоеля Ромеро, Пауло Кости, Марвіна Ветторі та Уіттакера в реванші.
Каннонір у 2020-му вчисту програв Уіттакеру, але після того виграв у Келвіна Гастелума та Дерека Брансона.
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