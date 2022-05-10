Офіційно. Волкановські проведе третій бій з Холловеєм

У Алекса дві перемоги над Максом, але суперників у дивізіоні більше немає

Александр Волкановські, Макс Холловей / Фото: MMA Fighting Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Александр Волкановські (24-1) проведе третій бій з колишнім чемпіоном Максом Холловеєм (23-6). Бій пройде 2 липня UFC 276 у США. Вперше їх поєдинок пройшов у грудні 2019 року і Волкановські тоді переміг одноголосним рішенням суддів і забрав пояс. У липні 2020 року відбувся реванш, у якому Волкановські переміг роздільним рішенням, що викликало багато суперечок. Волкановські у останньому поєдинку достроково переміг «Корейського Зомбі» Чан Сун Чжуна. Холловей виграв бій у Яіра Родрігеса.

Карен Агабекян